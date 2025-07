Tredicenne assale ambulanza con mazza da baseball, ferito l’autista

Momenti di grande tensione si sono vissuti alle prime luci dell’alba a Boscoreale, precisamente in via Settembrini, dove un tredicenne in evidente stato di agitazione ha dato in escandescenze contro i soccorritori accorsi per aiutarlo. L’episodio è avvenuto intorno alle 6:42 e ha visto protagonista un giovane affetto da disturbi psichici che, impugnando una mazza da baseball, si è scagliato contro i mezzi del 118.

A denunciare quanto accaduto è stato Manuel Ruggiero, rappresentante dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, da tempo in prima linea contro le aggressioni agli operatori sanitari.

“Il giovane, armato di una mazza da baseball, ha colpito violentemente sia l’automedica che l’ambulanza della postazione 118 di Torre Annunziata. I danni sono stati ingenti: il parabrezza e gli specchietti dell’automedica sono andati in frantumi, così come il parabrezza e il vetro della porta lato guida dell’ambulanza. Durante l’aggressione, l’autista del mezzo di soccorso è rimasto ferito dalle schegge di vetro. Fortunatamente, le lesioni riportate sono state di lieve entità”, ha dichiarato Ruggiero.

Il fatto riporta all’attenzione pubblica il drammatico tema delle aggressioni ai danni del personale sanitario, troppo spesso costretto a fronteggiare situazioni di pericolo mentre svolge un servizio essenziale per la collettività.

Non è la prima volta che i volontari e gli operatori del soccorso finiscono nel mirino di reazioni incontrollate, specie in situazioni di disagio psichiatrico non gestito. La dinamica dell’accaduto rende evidente quanto sia urgente rafforzare le misure di sicurezza e l’assistenza per le persone fragili, così da evitare che episodi del genere si ripetano.