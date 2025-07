Compensazioni regalate, mutui da pagare: accuse all’amministrazione

Una nuova polemica scuote la vita politica di Acerra. Coalizione Civica torna a criticare duramente l’Amministrazione comunale per le scelte legate alla gestione degli spazi pubblici e delle risorse economiche della città. Al centro della contestazione c’è la cessione gratuita di una porzione del Primo Circolo di piazzale Renella, struttura recentemente ristrutturata grazie alle compensazioni ambientali.

Secondo il gruppo di opposizione, l’area è stata destinata sette anni fa alla costruzione di un nuovo Commissariato di Polizia. Tuttavia, a distanza di tempo, i lavori non sarebbero ancora partiti. “Abbiamo regalato un bene pubblico senza ottenere nulla in cambio”, affermano i rappresentanti di Coalizione Civica, che parlano di “compensazioni per i nostri morti” svendute senza ritorno.

Intanto, sempre secondo la nota diffusa oggi, gli acerrani si sarebbero risvegliati con un nuovo mutuo comunale sulle spalle: oltre 300mila euro per l’acquisto di un terreno destinato – stando alle dichiarazioni ufficiali – alla realizzazione di nuove attrezzature scolastiche. Ma la domanda sorge spontanea: servono davvero nuove scuole, quando nel centro storico esistono già strutture agibili e pronte all’uso?

Coalizione Civica propone una visione alternativa: utilizzare quei fondi per individuare un’area adatta alla costruzione del Commissariato, restituendo nel contempo la scuola agli studenti, in particolare a quelli del Munari, e rilanciando il cuore antico della città.

La decisione, presa – si legge – “in solitudine”, è stata contestata anche formalmente con una nota inviata al Prefetto. Per Coalizione Civica, si tratta di una violazione delle norme sull’evidenza pubblica e di un atto che rischia di compromettere il futuro della comunità scolastica e urbana.