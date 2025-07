Incidente mortale alla Gescal, bimbo sopravvissuto è sveglio: tutta Acerra con Felice

C’è un filo di speranza nel buio di una tragedia che ha spezzato una famiglia e colpito nel cuore un’intera comunità. Felice, il bambino di cinque anni coinvolto nel terribile incidente motociclistico del 24 giugno in via Bruno Buozzi, al rione Gescal, è ancora ricoverato all’ospedale Santobono ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando.

In quella drammatica mattina, Felice viaggiava con il suo papà, Cuono De Sena, 37 anni. L’uomo è morto sul colpo. Una morte che ha lasciato un vuoto incolmabile e ha commosso tutta la città.

Felice, invece, è sopravvissuto. Dopo un primo intervento chirurgico al volto, il piccolo è stato sottoposto nelle scorse ore a una seconda operazione, questa volta per riparare le gravi lesioni a braccia e spalla. Anche questo delicato passaggio chirurgico si è concluso con esito positivo. L’équipe del Santobono ha confermato che l’intervento è riuscito, ma la prognosi resta al momento riservata.

Il bambino è sveglio e cosciente. Intorno a lui, familiari distrutti dal dolore ma determinati a trasmettergli forza e affetto.

Nel frattempo, in tanti continuano a esprimere vicinanza: messaggi, preghiere e gesti di solidarietà per un bambino che ha perso il suo papà, ma non il calore della sua comunità.