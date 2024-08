Tignola eletto presidente del Consiglio Comunale a Casoria

Primo Consiglio Comunale del Bene-bis, Tignola eletto presidente. Il sindaco: “Con il lavoro e l’unità dimostreremo che Casoria non è seconda a nessuno”

CASORIA. Va in archivio dopo oltre tre ore di interventi e discussioni il primo Consiglio Comunale del secondo mandato di Raffaele Bene. Una seduta che è andata in scena col consueto entusiasmo dei tanti debuttanti, ma anche con un doveroso minuto di raccoglimento per le vittime di Scampia.

In apertura di seduta il primo cittadino ha presentato alla Città i cinque assessori della nuova giunta (Gaetano Palumbo, Andrea Capano, Valerio Cresci, Maria Crispino e Antonio Ricciardi), per poi procedere all’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale. A guidare i lavori dell’assemblea in questa consiliatura sarà Pasquale Tignola.

Nel corso della prima seduta sono stati indicati anche i capigruppo consiliari e si è tenuta l’elezione dei componenti della commissione elettorale. Nel suo intervento prima del giuramento il sindaco Raffaele Bene ha tracciato il percorso per il governo dei prossimi cinque anni: “Sono grato alla Città per la straordinaria fiducia, che mi impone ancora di più di essere il sindaco di tutti. Abbiamo una squadra di governo giovane, ma con spalle larghe ed in grado di dare seguito alla promessa di migliorare Casoria. Continueremo ad agire con sacrificio ed abnegazione, lavorando a testa bassa, consapevoli che il fine di questo viaggio è il bene comune. Incarneremo una classe dirigente seria, in grado non solo di governare questa Città, ma anche di renderla centrale nelle scelte politiche. Casoria non è seconda a nessuno”