Napoli, al Maschio Angioino Greg Rega in “Neapolitan Power and More”

•

Mario Nappi

al Piano

•

Davide Afzal

al Basso

•

Saverio Giugliano

al Sax

•

Francesco Varchetta

alla Batteria

Greg Rega , noto per la sua voce potente e il suo stile unico, ci porterà in un

viaggio attraverso le sonorità della musica black, R&B, Soul e funk, con un

tocco di autentica energia napoletana.

Dettagli dell’Evento:

•

Data:

12 Agosto 2024

•

Location:

Maschio Angioino, Napoli

•

Orario:

20:30

I biglietti sono già

disponibili e possono essere acquistati online tramite

ETES

al seguente link:

https://www.etes.it/sale/event/81735/greg%20rega?

idProdotto=81735

.

Non perdete l’opportunità di vivere una serata indimenticabile all’insegna della

grande musica in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli. Greg Rega e il suo

quintetto vi aspettano per regalarvi emozioni uniche. Un evento da non perdere nell’ambito di Estate a Napoli 2024! Per ulteriori informazioni e richieste di interviste, contattare:

•

Teatro Summarte

•

Telefono:

[

3935667597

•

Email:

[

summarte1@gmail.com

]