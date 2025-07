Terzigno, una tavola rotonda sull’ “Equità e accesso alla cura della medicina pubblica”

Equità e accesso alla cura della medicina pubblica: è questo il titolo di una tavola rotonda, di grande interesse scientifico e culturale, che si terrà lunedì 14 luglio alle ore 19:30 al Museo Matt di Terzigno.

All’appuntamento sono attesi due scienziati di chiara fama del Consiglio Superiore della Sanità, due docenti della Federico II: il prof. Giovanni Esposito, Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e presidente della Scuola di medicina dell’Ateneo napoletano; e la prof.ssa Anna Maria Colao, Ordinario di Endocrinologia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgica, tra le massime esperte mondiali nel campo delle patologie endocrine, peraltro nominata vicepresidente del Consiglio.

Interverranno: Dott. Giuseppe Russo, direttore generale della Asl Na 3 Sud; On. Bruna Fiola, consigliere regionale e presidente della Commissione delle Politiche Sociali; Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola. L’ iniziativa dell’Amministrazione cittadina nasce in sinergia con l’associazione culturale Dies Artis Semper, presieduta da Rosa Carillo Ambrosio, collaboratrice del Corriere della Sera e dell’Osservatore Romano.

La prevenzione socio-sanitaria è la sfida dei nostri tempi per operare in una società dove le persone possono vivere in salute. Essere in salute significa innanzitutto non solo stare bene, ma anche alleggerire i costi sanitari in generale che coinvolgono ospedali e Asl e, aggiungo, anche i Comuni, afferma il vicesindaco di Terzigno Dott.ssa Genny Falciano, a cui chiediamo:

Perché questo convegno?

“Il nostro intento è quello di contribuire ad una diffusione della cultura della prevenzione. Il mio motto è Stare Bene e Stare Bene Insieme. Terzigno è in prima linea su questo fronte. Quando Rosa Carillo Ambrosio ci ha proposto questa iniziativa, insieme al sindaco Francesco Ranieri, abbiamo colto subito la valenza, sostenendola con passione, amore e dedizione”

All’ evento ci sarà anche la presenza del Vescovo di Nola, come mai?

“La presenza di Sua Eccellenza ci inorgoglisce tanto. Parlare di prevenzione significa assumere comportamenti responsabili come nel caso di vaccinazioni, stili di vita sani e così via. La Chiesa sollecita molto le istituzioni affinché garantiscano anche ai poveri l’accesso ai programmi preventivi. Ascolteremo le parole di Mons. Marino con grande attenzione. D’altronde sappiamo bene che è molto bravo e incisivo”

A Terzigno arriveranno ben due componenti del Consiglio Superiore della Sanità

“Per la professoressa Anna Maria Colao è un ritorno, in quanto già lo scorso anno, a luglio, fu presente al Matt per la presentazione di un suo libro. Fu una serata bellissima. Nel frattempo, è stata nominata, insieme al prof. Giovanni Esposito, nel consiglio Superiore della Sanità e ci è sembrato bello reinvitarla per confrontarci con Lei e gli altri relatori su questa tematica di primaria importanza. Sarà anche una grande occasione di festa e di complimenti”.

Il direttore generale dell’Asl di pertinenza del vostro Comune, Dott. Giuseppe Russo, ha assicurato anche la sua presenza?

“Una presenza fondamentale, poiché, l’Amministrazione municipale lavora in piena sinergia con l’Asl. Ci confronteremo con lui, soprattutto, sulla medicina territoriale”

Il Matt, ormai, è una vera casa della cultura?

“Il museo Matt è un vero hub di proposte culturali e artistiche. Ha un profondo significato per la comunità terzignese, ma anche per i Comuni limitrofi. Sono tanti a offrire proposte di collaborazione e iniziative. E’ una vera casa che ospita presentazione di libri, concerti, mostre e dibattiti. Io e il sindaco siamo molto orgogliosi di questo risultato”