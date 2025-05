Somma, il 1° Circolo R. Arfé racconta la tradizione con la voce dei bambini

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La scuola protagonista: un percorso originale di arte, fede e tradizione con “Opera Popolare for Kids”.

È nato all’interno del 1° Circolo Didattico “Raffaele Arfé” di Somma Vesuviana un progetto educativo innovativo che mette i bambini, la scuola e il territorio al centro del processo creativo: Opera Popolare for Kids, un laboratorio teatrale e musicale ispirato all’opera di Mikele Buonocore“‘A Maronna ‘e ll’Arco e ‘e fujenti”.

Il progetto ha coinvolto 120 alunni delle otto classi quinte, offrendo loro un’esperienza educativa interdisciplinare in cui arte, storia e tradizione, si intrecciano in modo originale e coinvolgente. Un’opportunità preziosa per conoscere e vivere la cultura popolare vesuviana attraverso il teatro, la musica, la danza e la narrazione.

A rendere speciale l’iniziativa è proprio il suo taglio didattico: ogni attività è stata costruita pensando ai bambini come protagonisti attivi del processo creativo, valorizzandone l’espressività, la partecipazione emotiva e il senso di appartenenza al territorio.

Grazie al contributo dell’Associazione Culturale Vesú – L’Arte si fa Madre, il progetto ha visto la collaborazione di figure altamente qualificate: Mikele Buonocore (autore e ideatore dell’opera), Debora Sacco (esperta in didattica teatrale), Michele Maione (percussionista e formatore), Carmen Di Prisco (studiosa di tradizioni popolari), Angela Natale (coordinamento organizzativo)e con la partecipazione di Gianni Lamanna .



Il percorso, con la collaborazione degli insegnanti ha permesso agli alunni di:

– conoscere la tradizione della Madonna dell’Arco e i suoi simboli culturali e spirituali;

– riscoprire la propria identità collettiva attraverso il recupero delle tradizioni popolari;

– sperimentare linguaggi artistici alternativi in un’ottica di inclusione e valorizzazione di sé.

Attraverso momenti di ricerca, espressione corporea e recitazione, i bambini hanno interpretato storie e personaggi realmente vissuti, avvicinandosi con entusiasmo alla storia locale e alla spiritualità popolare. Il risultato sarà presentato in uno spettacolo finale, previsto per mercoledì 28 maggio alle ore 18.30, presso l’aula polifunzionale del Santuario di Madonna dell’Arco, in Sant’Anastasia.

Un ringraziamento sentito va alla Dirigente ScolasticaMaria Di Fiore, ai docenti, alle famiglie e agli enti locali per aver creduto nella forza educativa di questo progetto, che si distingue per la sua originalità e profondità, specie nel contesto della scuola primaria.

Si ringraziano per il patrocinio morale le Amministrazioni comunali di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, il Santuario di Madonna dell’Arco nella persona dell’O.P. padre Giampaolo Pagano.

Staff del I Circolo “ R. Arfè”