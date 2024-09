Terremoto nel PD sommese, Coppola agita le acque: “Questa amministrazione è un fallimento”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera /appello che il consigliere Antonio Coppola ha indirizzato ai vertici del Pd.

“Al segretario cittadino del Circolo del Partito Democratico di Somma Vesuviana

al direttivo del Partito Democratico

alle elettrici ed agli elettori del Partito Democratico

alla città

PARTITO DEMOCRATICO circolo Somma Vesuviana: NUNC AUT NUMQUAM

I recenti gravi accadimenti amministrativi – blocco cantieri PNRR, bocciatura da parte del tar del rendiconto 2023, disavanzo riapprovato con numerosi falsi al suo interno – unitamente alla crisi politica che attanaglia il Sindaco e gli ultimi 12 consiglieri che gli restano, impongono una attenta riflessione che spero smuova le coscienze di chi come me ha a cuore le sorti della città e conduca all’unico epilogo auspicabile per la città: LAVORARE PER UNA COALIZIONE COMPATIBILE CHE DIA A SOMMA UNA GUIDA ADEGUATA.

Da luglio 2023 siamo governati da una amministrazione non legittimata dal voto popolare che ha al suo interno consiglieri e partiti che hanno idee ed ambizioni differenti:

Forza Italia ed il Partito Democratico.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti:

Scuole : – lavori alla ex Bertona iniziati senza copertura finanziaria ed allo stato fermi;

lavori al plesso Arfè iniziati e bloccati per mancanza di fondi;

platea scolastica costretta a frequentare le lezioni in plessi di fortuna che mortificano il diritto allo studio ed all’ istruzione;

Situazione a conoscenza del Sindaco sin dal maggio 2023 allorquando fu messo in guardia con un dossier dettagliato consegnatogli alla presenza di otto persone;

Lavori Pubblici : encomiabile lo sforzo del nuovo responsabile Arch. Schiattarella che eredita una situazione compromessa dal ribaltone dopo il quale sono saltati cronoprogrammi e sostenibilità economica delle opere i cui progetti sono zeppi di errori ;

Urbanistica : Ufficio inadeguato alla gestione delle pratiche urbanistiche;

Situazione paradossale di immobilismo ed erronee interpretazioni delle norme che scoraggiano gli imprenditori e mortificano le proprietà private dei cittadini;

A poco o a nulla servirà il bando pubblicato il 14 agosto per assumere tre figure di supporto all’ufficio che, lungi dall’essere una soluzione, rappresenta mera merce di scambio per il rinnovo dell’ufficio di Presidenza;

ambiente : città sporca nonostante un costosissimo contratto con la ditta appaltatrice che se fatto rispettare consentirebbe di avere strade più pulite, senza erbacce e senza pericoli per la salute;

politiche sociali: un esempio che vale per tutto: centro disabili…

bilancio: rendiconto annullato dal Tar con sentenza; 12.000.000,00 milioni di disavanzo creati ad arte per propaganda ed altro;

questione autovelox: sono in attesa della documentazione per tutelare diritti ed interessi dei cittadini non informati del motivo per il quale gli apparecchi sono stati disistallati;

L’ente è gestito male ed amministrato peggio.

Su questi temi e sulla gravità della situazione politica Sommese vorrei richiamare l’attenzione dei dirigenti e dei simpatizzanti del Partito Democratico di Somma Vesuviana, partito al quale guardo con attenzione in virtù del rapporto politico che mi lega all’On. Mario Casillo ed all’ Europarlamentare Lello Topo;

Lungi da me dal voler dare lezioni di politica, allo stato si impongono alcuni interrogativi che rivolgo al segretario del circolo del P.D. di Somma Vesuviana, ai Consiglieri Comunali del P.D. e a quelli collegato all’area di centro sinistra, dalle cui risposte dipenderanno le mie scelte politiche personali oltre che quelle di molti altri simpatizzanti che credono nelle potenzialità del Partito Democratico anche a livello locale:

il Partito Democratico ed altri movimenti politici riconducibili al centro sinistra, un anno fa raccoglievano l’invito del Sindaco a creare una maggioranza alternativa a quella uscita pochi mesi prima delle urne: con due dirigenti indicati e con tre assessori quali risultati hanno raggiunto??

La risposta è sotto gli occhi di tutti e le motivazioni vanno ricercate, a mio avviso, nella inadeguatezza del Sindaco;

E’ palese oramai l’ennesimo cambio di casacca del sindaco che da militante del P.D. e sostenitore dell’on. Manfredi, per sue motivazioni personali sembrerebbe essere diventato un militante occulto di FORZA ITALIA.

A questo punto è lecito chiedersi e rivolgere la domanda agli amici del P.D.: il sindaco è organico al centro sinistra e lavora per una coalizione di centro sinistra oppure in maniera subdola sta gettando le basi per una coalizione di centro destra a trazione Forza Italia??

a chi giova mantenere a palazzo Torino un Sindaco inadeguato, militante occulto di Forza Italia, che ha mal gestito i fondi PNRR bloccando di fatto la esecuzione di quasi tutti gli appalti per mancanza di fondi e per errori tecnici?

ma soprattutto: di chi è la responsabilità?????

IL PARTITO DEMOCRATICO è ad un bivio:

essere complice di un sindaco rivelatosi più che inadeguato, relegandosi al conseguente isolamento politico e/o ad un deprecabile accordo con Forza Italia. spiegare le motivazioni del fallimento del pnrr e del puc, e porsi alla opposizione di una sorda, cieca e fragilissima maggioranza animata solo dal terrore di nuove elezioni e da interessi personali, si da gettare le basi per una coalizione che alle prossime amministrative scelga un sindaco capace!

Sono pronto a mettermi al servizio del Circolo P.D. di Somma Vesuviana sempre che il Partito ritrovi la sua natura e programmi sin da ora le prossime elezioni amministrative che spero possano dare alla città una valida alternativa alla attuale incapacità del Sindaco”.

LA CITTA’ VI OSSERVA! BUONA SCELTA!

Il Consigliere Comunale

dott. Antonio Coppola