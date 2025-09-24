Tentato omicidio all’uscita di scuola, scatta arresto

È stato arrestato un ragazzo di 22 anni per un tentato omicidio di un minore risalente al 2024

Martedì sera il Commissariato di Ponticelli ha notificato l’arresto ad un ragazzo di 22 anni che nel 2024 ha tentato di uccidere un minore.

Lo stato di arresto è stato emesso dal gip su richiesta della settima sezione della Procura, coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli ed il ragazzo attualmente si trova in carcere.

Il 22enne, successivamente rintracciato dai poliziotti a casa, avrebbe agito con un complice minorenne.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia da parte della vittima che, subito dopo essere uscito da scuola come ogni giorno si è visto avvicinato da 2 ragazzi in sella ad un motorino.

Dalle dichiarazioni della vittima, questa non era la prima volta che vedeva questi ragazzi. Infatti, lo avevano seguito più volte e, con motivazioni futili, gli avevano rivolto degli sguardi minacciosi.

Da lì lo hanno seguito fino a casa dove uno dei due lo ha aggredito, colpendolo con pugni al volto fino a farlo cadere a terra.

Grazie alle urla di un passante che ha assistito alla scena i giovani sono scappati ma, dopo poco, sono tornati per finire il “lavoro”.

Il ragazzo di 22 anni che è stato arrestato, a quanto rivelano le indagini, avrebbe tirato fuori una pistola per poi sparare 4 colpi verso il minorenne, che però non lo hanno raggiunto.

Grazie agli accertamenti svolti dalla Polizia si è potuto risalire all’identità dei colpevoli, scoprendo che uno dei due fosse minorenne.

Oltre all’accusa di tentato omicidio, gli viene contestato il concorso in lesioni personali aggravate e detenzione di porto d’armi.