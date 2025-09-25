Mariglianella sotto choc: Daniele trovato morto

Mariglianella si è svegliata immersa nel dolore: un adolescente di 17 anni, Daniele, è stato trovato morto dopo ore di angoscia e ricerche. Il giovane era scomparso mercoledì sera da via Napoli, mentre percorreva la strada in bicicletta. Da quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie.

La famiglia, non vedendolo rientrare, aveva lanciato subito l’allarme. La zia, visibilmente preoccupata, era intervenuta durante la trasmissione “Chi l’ha visto?”, chiedendo aiuto ai cittadini: “Era da me, poi è andato via e non è più tornato. Ha il cellulare spento e non sappiamo dove sia”. L’appello aveva commosso il pubblico e mobilitato le ricerche.

Gli indizi erano pochi: gli abiti che indossava, jeans e maglietta nera, e la bicicletta con cui era uscito. Nonostante gli sforzi di parenti, amici e forze dell’ordine, la notte è trascorsa senza notizie.

Nelle prime ore del mattino, però, la speranza ha lasciato spazio alla disperazione: Daniele è stato trovato senza vita. Le prime ricostruzioni parlano di un gesto volontario, ipotesi che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto compagni di scuola, conoscenti e cittadini. In tanti si sono stretti attorno ai genitori e ai familiari, incapaci di accettare una perdita così precoce.

Mariglianella oggi piange il suo ragazzo, mentre resta aperto l’interrogativo sul perché un giovane, all’apparenza come tanti, abbia potuto compiere un simile atto.