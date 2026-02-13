Tentato assalto al bancomat in via XX Settembre, notte di paura a San Giuseppe Vesuviano

Notte movimentata a San Giuseppe Vesuviano, dove tra l’11 e il 12 febbraio ignoti hanno tentato di assaltare uno sportello bancomat situato in via XX Settembre, una delle arterie commerciali più frequentate del paese.

Il tentativo di furto è avvenuto nelle ore notturne. I malviventi avrebbero cercato di forzare lo sportello automatico, probabilmente con attrezzi da scasso, ma qualcosa è andato storto: rumori sospetti e l’allarme hanno fatto scattare l’intervento dei Carabinieri, giunti rapidamente sul posto. All’arrivo delle forze dell’ordine, i responsabili si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

Lo sportello ha riportato danni evidenti, ma non risulterebbe sottratto denaro. I militari hanno avviato immediatamente le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, fondamentali per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

L’episodio ha però lasciato preoccupazione tra residenti e commercianti, soprattutto perché via XX Settembre rappresenta il cuore pulsante dell’economia cittadina.

«Qui lavoriamo fino a sera – racconta un commerciante della zona – sapere che qualcuno tenta colpi del genere a pochi metri dalle nostre attività non ci fa stare tranquilli».

Sulla stessa linea anche altri esercenti: «Non è solo una questione di soldi, ma di sicurezza. Di notte la strada è deserta, e questi episodi fanno paura».

Alcuni cittadini parlano di un clima di crescente allarme: «Abbiamo sentito dei rumori forti, poi le sirene. È inquietante pensare che certe cose accadano sotto casa».

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza notturna nelle zone commerciali, sempre più spesso prese di mira da tentativi di furto. Intanto le indagini proseguono per dare un volto e un nome agli autori del gesto, mentre la comunità locale chiede maggiore attenzione e tutela per una strada che rappresenta un punto di riferimento economico e sociale per tutto il paese.