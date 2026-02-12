Choc nel Nolano: trovano un topo nella pentola della mensa scolastica

Un episodio destinato a far discutere quello avvenuto in una scuola di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, dove sarebbe stato rinvenuto un topo all’interno di una pentola nella cucina della mensa scolastica.

Il fatto, scoperto prima che il cibo venisse servito ai bambini, ha portato all’immediata sospensione del servizio. La priorità è stata quella di tutelare la salute degli alunni, evitando qualsiasi rischio. Subito dopo la segnalazione, sarebbero stati attivati i controlli previsti dalle normative igienico-sanitarie.

Le autorità competenti stanno ora verificando le condizioni della struttura e la corretta applicazione delle procedure di sicurezza alimentare. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un’infiltrazione accidentale legata a criticità strutturali o a carenze nella protezione degli ambienti.

Nel frattempo è stata disposta una sanificazione straordinaria dei locali e un controllo approfondito degli impianti. Solo dopo l’esito positivo delle verifiche la mensa potrà riaprire.

L’episodio ha generato forte indignazione tra le famiglie, che chiedono maggiore attenzione e controlli più stringenti. La sicurezza alimentare nelle scuole resta un tema centrale e delicato, soprattutto quando riguarda bambini in età scolare.

La vicenda riporta al centro del dibattito pubblico la necessità di investire nella manutenzione delle strutture e in un sistema di monitoraggio continuo, per garantire standard elevati di igiene e prevenzione.