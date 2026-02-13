venerdì, Febbraio 13, 2026
15.9 C
Napoli
scrivi qui...
Avvenimenti
tempo di lettura:1 min
344

Gemellaggio musicale tra Pomigliano d’Arco e Avella: studenti in viaggio verso Sanremo

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Ieri, 12 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo 5 “Falcone-Paciano” di Pomigliano d’Arco, si è tenuto l’incontro di gemellaggio e le prove congiunte con l’Istituto Comprensivo “Mons. Pasquale Guerriero” di Avella.

 

L’evento è stato pensato non solo per permettere ai genitori di assistere ai brani che i ragazzi porteranno a Sanremo, ma anche per offrire agli studenti l’opportunità di partecipare a due masterclass presiedute dal musicista e direttore di Casa Sanremo Campus Ciro Barbato e la giornalista ed esperta in comunicazione Maria Puca.

La masterclass musicale “Da Bach al Pop” aveva lo scopo di mostrare il legame tra musica classica e pop moderno, formando artisti con una visione completa e attuale.

La masterclass in comunicazione  “Se Non comunichi Non esisti”, invece forma artisti e performer insegnando come costruire il proprio brand e comunicare in modo efficace per promuoversi nel mondo dello spettacolo.

Per l’istituto di Pomigliano d’Arco si tratta del secondo anno consecutivo di partecipazione a Sanremo. L’idea è nata lo scorso anno per volontà della dirigente scolastica Valeria Vaccaro, che considera la musica una disciplina trasversale, capace di intrecciarsi con molteplici ambiti del sapere. Da questa visione è nata una vera e propria curvatura musicale all’interno dell’offerta formativa della scuola.

All’inizio dell’anno sono state svolte selezioni e avviati corsi pomeridiani di canto guidati dal maestro Miele, dalla professoressa Cilla e dal professor Turnaturi. Per la scuola di Avella, invece, il dirigente Andrea Amoroso ha sostenuto il progetto con il supporto della professoressa Sirignano.

«L’esperienza di gemellaggio ha dimostrato che la musica non ha confini. Si può cantare a distanza anche senza i social. Ai ragazzi bisogna offrire quante più opportunità possibili per rendere la scuola un terreno fertile dove scoprire la propria attitudine. La musica è la colonna sonora della nostra vita ed è un modo per conoscere noi stessi».

Gli studenti si esibiranno la mattina del 28 febbraio, ultimo giorno del Festival, presso il Palafiori. Non sarà soltanto il momento dell’esibizione a rendere unica l’esperienza, ma tutto ciò che la circonda: le passeggiate, la condivisione, i momenti vissuti insieme e, chissà, magari anche l’incontro con il proprio artista preferito.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

0
Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo,...
Cronaca

Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma

0
  Una società con sede a Somma Vesuviana finisce al...
Cronaca

Nella 219 di Brusciano a caccia di armi e droga: trovati quasi 30 chili tra miarjuana e hashish

0
Brusciano: Ovuli, panetti e chili di droga. Operazione dei...
Cronaca

Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per salvare il bimbo di Nola: 6 indagati

0
NOLA – Sono ore decisive per il bambino di...
Cronaca

Marigliano, scoperta rivendita abusiva di Gpl: scatta il sequestro

0
Continuano i controlli delle attività ad opera della Polizia...

Argomenti

Cronaca

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

0
Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo,...
Cronaca

Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma

0
  Una società con sede a Somma Vesuviana finisce al...
Cronaca

Nella 219 di Brusciano a caccia di armi e droga: trovati quasi 30 chili tra miarjuana e hashish

0
Brusciano: Ovuli, panetti e chili di droga. Operazione dei...
Cronaca

Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per salvare il bimbo di Nola: 6 indagati

0
NOLA – Sono ore decisive per il bambino di...
Cronaca

Marigliano, scoperta rivendita abusiva di Gpl: scatta il sequestro

0
Continuano i controlli delle attività ad opera della Polizia...
Politica

Nola, debiti con il Comune : la Giunta avvia il percorso per la definizione agevolata

0
Riceviamo e pubblichiamo   Favorire la regolarizzazione da parte dei cittadini...
Cronaca

Tentato assalto al bancomat in via XX Settembre, notte di paura a San Giuseppe Vesuviano

0
  Notte movimentata a San Giuseppe Vesuviano, dove tra l’11...
Cronaca

Choc nel Nolano: trovano un topo nella pentola della mensa scolastica

0
Un episodio destinato a far discutere quello avvenuto in...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Tentato assalto al bancomat in via XX Settembre, notte di paura a San Giuseppe Vesuviano
Articolo successivo
Nola, debiti con il Comune : la Giunta avvia il percorso per la definizione agevolata
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996