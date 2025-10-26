Tentata rapina in farmacia a Pomigliano

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, a Pomigliano D’Arco, si è verificata un’altra tentata rapina ad una farmacia

Ennesimo episodio criminale nella città di Pomigliano D’Arco. Durante la notte scorsa si è verificata una tentata rapina ai danni di una farmacia situata nel centro città.

I rapinatori hanno forzato la serranda e si sono introdotti nel locale ma, grazie ai sistemi di sicurezza con nebbiogeno, non sono riusciti a portare via il bottino, fuggendo dalla farmacia.

Questo è un altro episodio di tentata rapina che si aggiunge ad una lunga serie già denunciata dai commercianti di Pomigliano.

Le associazioni, i comitati e gli operatori economici locali chiedono un rafforzamento dei controlli e della sicurezza con dei presidi fissi delle forze dell’ordine e misure concrete di prevenzione.

La comunità dei commercianti di Pomigliano si sente completamente abbandonata dalle istituzioni, che non ha risposto alle ripetute richieste di aiuto e sicurezza.

Da parte della popolazione locale cresce la preoccupazione che questi episodi criminali possano aumentare e peggiorare, minando la sicurezza della città.

La città di Pomigliano richiede, ora più che mai, un intervento immediato da parte delle istituzioni, che possa ridare dignità e sicurezza in un’area che da troppo tempo manca.