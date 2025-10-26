FdI Napoli: Sangiuliano capolista, Ambrosio possibile sorpresa

Nel giorno delle liste, il Tribunale è un alveare: faldoni che si accatastano, delegati che sfilano con le ultime firme, mormorii di corridoio che diventano titoli. Fratelli d’Italia arriva con una formazione ampia (ventisette nomi) e un messaggio preciso: presidiare città e provincia con profili riconoscibili e radicati. In cima, Gennaro Sangiuliano. La sua è una candidatura che fa da calamita: richiama attenzione mediatica, compatta i livelli del partito, dà un baricentro al racconto della campagna.

La lista parla molte lingue del territorio: l’esperienza istituzionale convive con la competenza professionale, gli amministratori con i volti civici. Dall’hinterland vesuviano ai quartieri storici, ogni candidatura sembra portare in dote un pezzo di comunità: comitati, associazioni, reti di impresa, parrocchie, volontariato. È una geografia elettorale che FdI prova a cucire come un tessuto unico, puntando su parole chiave semplici e mobilitanti — lavoro, sicurezza di prossimità, infrastrutture, sostegno ai distretti produttivi — più che su slogan effimeri.

Dentro questo mosaico, un nome corre veloce di bocca in bocca: Antonio Ambrosio. Imprenditore di Terzigno, volto molto presente nell’area vesuviana, viene indicato da più parti come la possibile sorpresa. Non solo per l’energia della campagna porta a porta, ma perché alle Europee 2024 ha già misurato sul campo un consenso oltre le ventimila preferenze: un capitale politico che, se ben riattivato, può spostare equilibri nella circoscrizione Napoli. Ambrosio ha costruito una reputazione “di prossimità”: meno proclami, più relazioni; meno passerelle, più cantieri sociali e imprenditoriali. È il profilo che intercetta il malessere pragmatico di chi chiede strade, servizi, opportunità e risposte chiare sui tempi.

Il tandem Sangiuliano–Ambrosio racconta così due dimensioni complementari della stessa scommessa: da un lato il perno nazionale, capace di polarizzare attenzione e agenda; dall’altro il radicamento vesuviano, fatto di chilometri, strette di mano e reti minute. Attorno, un gruppo di candidature che presidia i diversi “campi” della società napoletana — professioni, associazionismo, amministrazioni locali — con l’ambizione di trasformare la somma dei singoli in una spinta collettiva.

Da qui al voto, la partita si giocherà sulla capacità di tenere insieme città e provincia, media e territorio, messaggio e presenza fisica. Ma se l’umore che circola nei comitati è un indizio, la lista FdI a Napoli ha scelto di raccontarsi non solo con i nomi, ma con le storie: e in quelle storie, oggi, c’è un capolista che catalizza e un imprenditore vesuviano che — dicono — potrebbe sorprendere.