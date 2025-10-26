Ladri entrano in una gelateria a Somma Vesuviana

A Somma Vesuviana questa notte c’è stata una rapina in una gelateria conosciutissima nel centro della città

Altra rapina in questo fine settimana, che si aggiunge a quella nella farmacia di Pomigliano.

I ladri sono entrati, forzando la serranda, in una gelateria situata in Via Aldo Moro, corso principale della città.

La dinamica è ancora da accertare ma sembrerebbe che i malviventi sono entrati nel locale nelle ore notturne, ma senza destare sospetti dato che nessuno ha sentito nulla.

Il proprietario aveva chiuso l’attività come suo solito intorno alle 22:30 e questa mattina, alle 9:30, diverse persone hanno notato i danni riportati alla serranda, allertando le forze dell’ordine.

La gelateria non era dotata di cassa automatica, di conseguenza i rapinatori sono riusciti ad aprire la cassa portando via circa 100 euro che erano ancora in cassa.

Questa mattina sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana, eseguendo i rilievi e interrogando diverse persone. Ma niente, nessuno ha visto o sentito qualcosa.

Data la posizione centralissima della gelateria, questa mancanza di informazioni lascia interdetti gli inquirenti, che continuano le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.

L’invito delle autorità è di rivolgersi a loro nel caso qualcuno abbia qualche informazione utile per le indagini.