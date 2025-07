“Sugo Again” conquista Pomigliano: tre giorni di festa, sapori e musica

Successo clamoroso per la seconda edizione di “Sugo Again”: cibo, musica e tanta partecipazione

Nel weekend dal 4 al 6 luglio, a Pomigliano d’Arco si è tenuta la seconda edizione di “Sugo Again”, la rassegna di street food nata nel 2023. L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e interamente finanziato dalla Regione Campania, ha trasformato il centro cittadino in una vera e propria festa a cielo aperto.

Piazza Giovanni Leone, Via Ercole Cantone e Via Terracciano sono state animate da stand gastronomici curati da pub, ristoranti e aziende non solo locali, ma provenienti anche da Napoli e altre province. Per le strade vi erano tavolini con panche e giostre per. Per l’occasione, diversi negozi hanno posticipato la chiusura, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e accogliente.

Ogni serata è stata impreziosita da uno spettacolo diverso: l’anteprima di Pomigliano Jazz con Marco Zurzolo ha aperto l’evento, seguita da una serata all’insegna della comicità con Simone Schettino e infine un mini concerto molto partecipato di Gigi Finizio, che ha chiuso la rassegna tra applausi e canzoni cantate in coro.

A rendere davvero speciale “Sugo Again” è stata la straordinaria partecipazione dei cittadini: migliaia di persone, tra residenti e visitatori, hanno riempito le strade del centro, trasformando Pomigliano d’Arco in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’atmosfera di festa ha unito ogni angolo della città: piazze e vie gremite, risate e canti che risuonavano anche dai balconi, dove tante famiglie hanno seguito gli eventi dall’alto, contribuendo con sorrisi e applausi a quell’abbraccio collettivo che ha avvolto Pomigliano per tre sere indimenticabili. Un segno tangibile di quanto sia forte il legame con il proprio territorio quando si investe in cultura, convivialità e partecipazione attiva.

“L’evento ha rappresentato un importante ritorno d’immagine per Pomigliano d’Arco” – dichiara con soddisfazione Marianna Manna, Assessore alle Attività Produttive e al Commercio. “Sugo Again” si è confermato un vero e proprio trampolino di lancio per riscoprire il valore della comunità e il piacere di vivere il proprio paese: un invito, soprattutto per i più giovani, a restare e valorizzare ciò che li circonda, senza sentirsi costretti a cercare altrove momenti di svago e socialità.