Straordinario successo per il Premio “Donna lo devi a te”: premiata la famiglia di Melania Rea

Riceviamo e pubblichiamo

Grande partecipazione e profonda emozione hanno caratterizzato l’evento svoltosi il 13 febbraio 2026 presso il Santuario di Santa Maria a Parete in occasione del Premio “Donna lo devi a te”, organizzato dall’Associazione Giuridicamente, presieduta dall’avvocato Giovanna Russo che si mostr fiera e commossa

Un appuntamento che ha celebrato la forza e la resilienza delle donne, dando voce a chi ha saputo trasformare le ferite del passato in coraggio, diventando esempio e sostegno per tutte le altre. Un messaggio potente, rivolto anche alle istituzioni, con cui è stata rilanciata la battaglia per il riconoscimento nazionale dell’alopecia, ricevendo una risposta concreta e significativa da parte delle autorità presenti.

Tra gli interventi istituzionali di rilievo: il Presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi; il Vice Presidente della Presidenza del Consiglio di Stato, Francesco Urraro; la presidente dei Lions Giovanna Sepe e dei Leo Emanuela Russo; la rappresentante della CGIL, Elisa Laudiero; oltre a numerose altre autorità civili e militari che hanno reso il parterre davvero eccezionale. Il comitato scientifico, composto da personalità di grande spessore già presentate nei precedenti comunicati, si conferma la punta di diamante dell’iniziativa.

Tra le premiate di eccezione:

la mamma di Giò Gio;

la famiglia di Melania Rea, già insignita in precedenza Nel Silenzio di una Casa, la Forza della Memoria: uno dei momenti più Toccanti del Premio “Donna, Lo Devi Te” Uno dei momenti più intensi e profondi della quinta edizione del Premio “Donna, lo Devi Te” è stato, senza dubbio, il conferimento del riconoscimento alla famiglia di Melania Rea. Non è stato un momento da palcoscenico. Non c’erano luci, né applausi. C’era il silenzio, quello vero. Quello che parla al cuore.

Il premio è stato consegnato in una dimensione intima, nella casa della famiglia di Melania. Un luogo che custodisce memoria, dolore, ma anche una straordinaria dignità. In quella casa si percepisce ancora forte la presenza di una donna barbaramente uccisa, ma soprattutto si respira l’amore di una famiglia che non ha mai smesso di difenderne il valore, il nome, l’onore.

Come Presidente dell’Associazione Giuridicamente e ideatrice del Premio “Donna, lo Devi Te”, sento che questo è stato uno dei momenti più veri e toccanti mai vissuti nelle cinque edizioni del premio.

Guardare negli occhi la famiglia di Melania, consegnare quel riconoscimento, percepire la forza composta con cui hanno mantenuto alta la dignità e il valore della loro figlia… è stato qualcosa che va oltre le parole. È stato un abbraccio silenzioso. È stato un atto di memoria. È stato un impegno rinnovato.)

Questo premio non è solo un simbolo. È una promessa. La promessa di non dimenticare. La promessa di continuare a lottare contro ogni forma di violenza di genere. La promessa di trasformare il dolore in responsabilità collettiva.

Tra le altre premiate:

la signora Anna Golia mamma di bambini speciali e insegnante

la dirigente della Polizia di Nola, Giovanna Salerno;

Lina la Marca, Presidente dell’Associazione Giaguaro;

l’artista Gina Graziano;

la direttrice di Provincia Online, Gabriella Bellini;

Il reparto di ostetricia dell’ospedale di Nola e l’Icam di Lauro

Riconoscimenti speciali sono stati inoltre conferiti alle eccellenze del territorio, tra cui:

Vittoria Nappi, autrice di La vie en rose, donna di cultura e simbolo di resilienza;

Celeste Napoletano, per aver curato nei minimi dettagli la mostra “Petali di Forza”, realizzata grazie alla collaborazione di artisti e relatori intervenuti. Un sentito ringraziamento è stato rivolto dall’avvocato Russo a tutti i partner della serata che continuano a sostenere con entusiasmo l’iniziativa, in particolare: Conad di Nola, nella persona di Mariagrazia Galeotafiore, per aver contribuito all’allestimento offrendo il catering; il Bar Soul di Nola; il Bar Sepe di Liveri.