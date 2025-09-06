Stellantis non si presenta, Trasnova senza commessa: 93 operai a rischio

Si è svolto ieri mattina, in Prefettura, il secondo incontro istituzionale sulla vertenza che coinvolge la Trasnova, azienda specializzata nella movimentazione di vetture per conto di Stellantis. La società opera nello stabilimento di Pomigliano e in altri impianti italiani del gruppo automobilistico, ma rischia di perdere la commessa annuale, con conseguenze dirette sull’occupazione.

Il mancato rinnovo dell’appalto metterebbe a rischio 53 lavoratori a Pomigliano e altri 40 negli stabilimenti situati in diverse regioni. Una situazione già vissuta lo scorso anno, quando la proroga dell’incarico fu decisa alla vigilia di Natale, dopo una lunga mobilitazione con scioperi e presidi ai cancelli. Stavolta, però, le prospettive sembrano peggiori.

Un segnale preoccupante è arrivato dall’assenza di Stellantis al tavolo convocato in Prefettura, nonostante l’invito formale. La multinazionale ha avviato un piano di riorganizzazione volto a internalizzare parte delle attività, con l’obiettivo di ridurre i costi. Il rilancio del gruppo è fissato al 2029, e nel frattempo si prevede una gestione del personale basata su ammortizzatori sociali e incentivi all’esodo.

All’interno di Trasnova, le posizioni dei lavoratori sono divise: c’è chi chiede di individuare nuove opportunità di impiego e chi, invece, spinge per un ritorno diretto alle dipendenze di Stellantis, ricordando che molti operai provengono dalla ex Fiat.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 settembre al Ministero, mentre cresce la tensione anche sul piano politico. Martedì è attesa una manifestazione davanti ai cancelli di Stellantis Pomigliano, alla quale dovrebbe partecipare anche il leader di Azione, Carlo Calenda.