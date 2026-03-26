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Stazione e passaggi da riqualificare, M5S lancia petizione popolare: “Museo e strada verde pedonale”

Redazione1
di Redazione1

RIQUALIFICAZIONE STAZIONE: IL M5S LANCIA LA PROPOSTA E LA PETIZIONE POPOLARE

Sabato 11 aprile, ore 18:00, presso la sede di via Leonardo da Vinci 7, il Movimento 5 Stelle di Acerra presenterà una proposta per trasformare, una volta dismessa, la linea ferroviaria Acerra-Napoli in una moderna tranvia.

A seguito dell’interpellanza della nostra portavoce in Parlamento, Carmela Auriemma, il Ministero dei Trasporti ha aperto a un tavolo di confronto: vogliamo presentarci con il sostegno della città attraverso una raccolta firme già attiva.

I punti chiave della proposta sono: una tramvia Acerra-Napoli per studenti, lavoratori e famiglie, con il superamento dei passaggi a livello; un Polmone Verde con una greenway ciclopedonale fino a Napoli; e un museo dedicato alla storia di Acerra e Suessula.

L’obiettivo è creare una visione strategica che unisca mobilità intelligente, tutela dell’ambiente e valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. La stazione di Acerra, inaugurata nel 1843, è un pezzo di storia che non possiamo permettere venga cancellato.

È possibile firmare la petizione online o presso i nostri banchetti in città. Invitiamo la cittadinanza a partecipare all’evento di sabato per discutere insieme il futuro della nostra stazione.

Movimento 5 Stelle Acerra

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