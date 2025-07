Spari a Cicciano durante la festa di Sant’Anna

Nella giornata di ieri 27 luglio, intorno alle 17:30, in corso Garibaldi a Cicciano, un uomo ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco

La vicenda, accaduta nel centro storico di Cicciano, davanti alla sede del comune, è avvenuta per mano di un sessantenne.

L’uomo è sceso da un automobile, nonostante la strada fosse chiusa al traffico in occasione della funzione religiosa e, avvicinatosi a un trentenne, lo ha trascinato con sé in via Sant’Anna prima di estrarre l’arma e aprire il fuoco.

Per fortuna non ci sono state vittime ma il terrore generale è stato tanto. Infatti, tantissimi cittadini hanno iniziato una fuga disordinata che ha provocato caos generale. Tante persone si sono rifugiate nei negozi e nei portoni, altre gridavano in cerca di protezione.

I Carabinieri della stazione di Cicciano sono intervenuti tempestivamente e l’aggressore è stato identificato.

Le indagini sono in corso per capire la dinamica e il movente: si procede all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alla verifica dell’arma utilizzata per sparare.

La celebrazione religiosa è continuata regolarmente dopo gli attimi di paura, dimostrando la forza e l’unione che caratterizzano la comunità ciccianese.

La città esprime vicinanza ai presenti e rinnova il proprio impegno per garantire la sicurezza durante gli eventi pubblici.