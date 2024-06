Sparatoria nel quartiere, giovane gambizzato

L’altra notte, ad Afragola, si è verificata una sparatoria che ha destabilizzato l’intera città.

È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, precisamente in via Salicelle, in cui un ragazzo di 25 anni è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco alla caviglia. Il giovane, pregiudicato, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Frattamaggiore. Stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri, il ragazzo si trovava in strada quando un’auto in corsa ha sparato all’impazzata con l’obiettivo di colpirlo.

Non è chiaro quale sia il legame tra gli aggressori e il 25enne, ma pare si tratti di un attacco ben mirato, probabilmente un avvertimento.

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di reperire le immagini delle telecamere della zona per il riconoscimento dei soggetti. La popolazione di Afragola, però, è tutt’ora sotto shock per la gravità di questo attacco che avrebbe potuto ferire anche passanti o persone innocenti, motivo per cui chiede maggiore sicurezza e controlli da parte delle forze armate.