“Ricc.. nei forni”. Alfano annuncia in lacrime il ritiro dal ballottaggio dopo le frasi omofobe

Carmine Alfano, candidato a sindaco di Torre Annunziata, si è ufficialmente ritirato dal ballottaggio che lo vedeva come esponente del centrodestra.

Alfano, medico e politico, era stato accusato di omofobia dopo alcune frasi pronunciate durante una lezione universitaria riprese dai cellulari di alcuni studenti, la più grave di tutte “i ricchioni nei forni crematori“. Dopo che questi video erano diventati virali, infatti, si era creata un’enorme polemica circa la moralità e l’etica di Alfano che è stato sommerso di critiche per giorni.

Frasi assolutamente condannate anche dall’università di Salerno che ha posto un’immediata revoca alla carica da lui detenuta.

Una bufera mediatica si è scatenata nei giorni scorsi in cui, tantissime persone ed esponenti politici della zona e non solo, hanno condannato le parole di Alfano il quale, nella giornata di ieri, ha convocato una conferenza stampa annunciando la sua ritirata in un mare di lacrime.

Ora, dunque, alla corsa per la fascia tricolore di Torre Annunziata resta solo Corrado Cuccurullo, candidato di centrosinistra che dovrà comunque attendere le votazioni del ballottaggio.