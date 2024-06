San Giuseppe Vesuviano al voto: ultimo giorno di campagna elettorale prima del silenzio

Finalmente ci siamo, San Giuseppe Vesuviano è pronta per eleggere, questa volta in via definitiva, il suo nuovo primo cittadino.

Questo weekend, infatti, si terranno le votazioni del tanto atteso ballottaggio tra l’orientamento politico del centrodestra di Tommaso Andreoli e quello del centrosinistra di Michele Sepe.

Dopo le polemiche dell’ultima settimana in cui i due candidati si sono espressi circa gli eventi che hanno scatenato la bufera, si sono comunque tenuti numerosi incontri con i cittadini sangiuseppesi che sono accorsi in tantissimi.

Ora, agli sgoccioli di questa lunga battaglia politica, sta per iniziare il canonico silenzio elettorale: i due candidati si ritireranno per permettere ai cittadini di scegliere a chi affidare la fascia tricolore di Sindaco di San Giuseppe Vesuviano.