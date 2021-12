Somma, vola la vaccinazione tra i bimbi: 12 dosi all’ora tra gli under 11

Riceviamo e pubblichiamo

Le vaccinazioni per i bambini si svolgono presso il Centro Vaccinale Asl di Via Tenente Indolfi dalle ore 14 alle ore 19 di Martedì, Giovedì e Venerdì.

Maria Giuliano (referente pediatri Somma Vesuviana): “Ben 60 bambini vaccinati in poche ore. L’unica possibilità di uscirne è il vaccino”.

“Abbiamo appena terminato la seconda giornata di campagna vaccinale aperta ai bambini dai 5 agli 11 anni ed è andata molto bene. Abbiamo fatto ben 60 vaccinazioni solo oggi con una media di circa 12 all’ora. Il ritmo sale anche perché l’unica strada che abbiamo è il vaccino”. Lo ha affermato pochi minuti fa, Maria Giuliano, referente dei pediatri di Somma Vesuviana.

E’ possibile vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni dalle ore 14 alle ore 19 di Martedì, Giovedì e Venerdì. E per i piccoli c’è un Centro Vaccinale esclusivo, presso la sede Asl in Via Tenente Indolfi.

Vola anche la campagna vaccinale al Polo di Via Trentola con ben 500 nuove vaccinazioni.

“Stiamo rafforzando anche la rete della solidarietà che a Somma Vesuviana non si è mai fermata – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano – e colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che da due anni costantemente sono in campo. Ora a Somma abbiamo due Centri Vaccinali di cui uno è solo per i bambini dai 5 agli 11 anni e si trova presso la sede Asl in via Tenente Indolfi e l’altro è solo per le persone dai 12 anni in su e si trova in Via Trentola. Il Centro Vaccinale di Via Tenente Indolfi è aperto il Martedì, il Giovedì e il Venerdì dalle ore 14 alle ore 19 , mentre il Polo Vaccinale di Via Trentola è aperto tutti i giorni dalle ore 8 e 30 alle ore 20, con chiusure nei festivi”.