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Somma Vesuviana, venerdì 27 marzo l’incontro pubblico di Peppe Nocerino: “Un momento di confronto con la città”

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Un primo appuntamento pubblico per incontrare cittadini, amici e sostenitori, condividere le ragioni di un impegno politico e spiegare le motivazioni della candidatura a sindaco di Somma Vesuviana. È quello promosso da Peppe Nocerino per venerdì 27 marzo alle ore 19 presso il bar Luxury Royal di via Aldo Moro a Somma Vesuviana, in un momento che si annuncia come la prima occasione di confronto diretto con la comunità.

Commercialista, già consigliere comunale di Somma Vesuviana e già consigliere metropolitano, Giuseppe “Peppe” Nocerino è tra i primi nomi scesi ufficialmente in campo nella corsa verso le prossime amministrative.

L’iniziativa del 27 marzo nasce con l’obiettivo di aprire una fase di ascolto e dialogo, mettendo al centro la città, i suoi bisogni e la volontà di costruire una proposta amministrativa fondata su partecipazione, serietà e visione.

Un invito aperto alla città, dunque, per confrontarsi in maniera franca sul presente amministrativo e sulle prospettive future del territorio.

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