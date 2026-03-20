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Pomigliano: le parole del proprietario del “Ritual” dopo la chiusura del locale

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Con un secondo video pubblicato sui social, Vittorio Candurro, proprietario del Ritual di Pomigliano d’Arco, si è espresso con grande professionalità in merito al provvedimento della Questura di Napoli. 

È stata disposta la chiusura momentanea di cinque locali, alcuni per 15 giorni mentre altri, tra cui il suo, per 30, al fine di ristabilire la sicurezza pubblica.

«Sono sempre dalla parte delle forze dell’ordine e non ho intenzione di presentare alcun ricorso, in quanto comprendo l’ampia risonanza mediatica del caso, ma ribadisco che le responsabilità non sono nostre», ha dichiarato, sottolineando inoltre che lo Stato non offrirà alcun sostegno per le perdite subite a seguito della chiusura dell’attività per 30 giorni.

«In questo modo non si è risolto il problema, ma lo si è semplicemente spostato altrove», ha aggiunto, precisando tuttavia che, per quanto possibile ,dato che la legge non consente perquisizioni invasive da parte dei buttafuori, saranno adottate misure di sicurezza molto più stringenti, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza all’interno del locale.

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