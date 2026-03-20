Afragola, nasce il “Campo largo”: Giustino candidato sindaco di una coalizione ampia tra centrosinistra e area moderata

Afragola si prepara a una nuova stagione politica in vista delle elezioni comunali del prossimo Maggio, con la formalizzazione di un’alleanza ampia e articolata che si riconosce nel cosiddetto “Campo largo”. Dopo mesi di confronto, dialogo e costruzione programmatica, le forze politiche e civiche coinvolte hanno individuato in Gennaro Giustino il candidato sindaco chiamato a guidare la coalizione.

Il progetto nasce con l’ambizione dichiarata di offrire una proposta di governo solida e condivisa, fondata su legalità, trasparenza e centralità dell’interesse collettivo. Un percorso che, secondo i promotori, rappresenta la risposta più credibile alle esigenze della città, soprattutto in una fase storica che richiede stabilità amministrativa e capacità di affrontare le emergenze del territorio.

La coalizione mette insieme partiti del centrosinistra e realtà civiche dell’area moderata, configurandosi come un laboratorio politico eterogeneo ma unito da obiettivi comuni. Tra le priorità indicate: il ripristino della legalità all’interno dell’ente, il rafforzamento dell’azione amministrativa e la costruzione di una maggioranza consiliare capace di garantire competenza e trasparenza.

Nel suo intervento, Giustino ha sottolineato il valore politico del percorso che ha portato alla sua candidatura, definendolo “chiaro, trasparente e partecipato”. Un’investitura che, a suo dire, non nasce da una leadership personale ma da una sintesi politica condivisa: “Non perché sia il migliore, ma perché rappresento la soluzione ideale nel contesto attuale”, ha dichiarato, evidenziando il senso di responsabilità che accompagna questa scelta.

Il candidato ha inoltre rimarcato il contributo della classe dirigente della coalizione, fatta – ha detto – di professionalità ed esperienze che avrebbero potuto ambire alla candidatura, ma che hanno scelto di fare un passo indietro per rafforzare un progetto unitario. Un passaggio che evidenzia la volontà di costruire un’alternativa credibile rispetto alla precedente esperienza amministrativa, definita implicitamente come fallimentare nei metodi e nei risultati.

Giustino punta molto sul rapporto con i cittadini, parlando di entusiasmo crescente attorno alla sua candidatura e promettendo una campagna elettorale basata sul confronto sui contenuti e su una visione chiara di città. “Parleremo di programmi, regole e valori”, ha assicurato, rivendicando una netta discontinuità rispetto al passato, sia nelle scelte politiche che nei processi decisionali.

Forte anche il richiamo ai valori che hanno caratterizzato il percorso della coalizione: legalità, coraggio e, come sottolineato dallo stesso candidato, anche sacrifici personali compiuti per il bene della città. Un messaggio che punta a rafforzare l’identità del progetto e a costruire un legame emotivo con l’elettorato.

Il “Campo largo” di Afragola si presenta dunque come una sfida politica significativa, che mira a trasformare una convergenza elettorale in una proposta di governo stabile e duratura. La campagna elettorale, ormai alle porte, sarà il banco di prova per verificare la tenuta di questa alleanza e la sua capacità di convincere i cittadini sulla bontà del progetto.

“Questa città tornerà ad essere una comunità”, è la promessa con cui Giustino ha chiuso il suo intervento. Un obiettivo ambizioso che sintetizza il senso politico dell’intera operazione e che rappresenterà il filo conduttore della sfida elettorale dei prossimi mesi. Coalizione “Campo largo” – Liste, partiti e riferimenti

A Viso Aperto – Giustino Sindaco

Partito Democratico (PD)

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS)

Movimento 5 Stelle

Italia Viva – Annalisa Salzano

Scelta Democratica – Antonio Lanzano, Francesco Castaldo, Aniello Silvestro

Più Europa – Luigi D’Antó

Lista Mastella – Raffaele Mosca, Mirko Iazzetta

Afragola al Centro – Santo Esposito Senna

A Testa Alta – Vincenzo De Stefano, Antonio Boemio

Afragola in Comune – Antonio Caiazzo, Crescenzo Russo