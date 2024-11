Somma Vesuviana, un convegno – mostra dal titolo “L’ arte risponde alla violenza”

Lunedi 25 novembre 2024, alle ore 17.30, nello splendido scenario del Castello d’ Alagno, si terrà un convegno/mostra dove l’arte, finalmente, potrà manifestare la sua capacità di contrastare la violenza.

Sarà, certamente, un momento di approfondimento sulla tematica della violenza sulle donne, organizzato da Luigi Saviano, Laura Polise e Giuseppe Romano. In Italia e nel mondo, purtroppo, la violenza colpisce una donna su e tre e solo il 10% denuncia. Sono i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che attestano che la violenza – fisica, psicologica, sessuale, economica e sociale – colpisce il 35% delle donne in ambito soprattutto familiare. Istituita nel 1999 dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ricorre il 25 novembre di ogni anno. Per celebrare la ricorrenza, gli esperti si affideranno anche alle opere d’arte.

Al convegno – moderato dalla docente Laura Polise – interverranno: Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana; Rosalinda Perna, assessore all’Istruzione del Municipio di Somma Vesuviana; Giovanni Russo, dirigente scolastico del Liceo Salvatore Cantone di Pomigliano d’ Arco, nonché assessore alla Cultura della stessa città; Francesca Della Ratta, presidente dell’Associazione DifferenteMente APS Caserta; Francesca Beneduce, giornalista e criminologa; Giuseppe Auriemma, psichiatra e psicoterapeuta del Centro di Salute mentale Asl NA1; Maria Sorrentino, presidente dell’ Associazione APS I Vagabondi.

Il Vernissage della mostra sul femminicidio terrà conto, invece, della presenza di ben 28 artisti: Francesco ACIERNO ICARO, Anna AMABILE, Giulia AVILIA, Norma BINI, Jacopo CAMERA, Biagio CERBONE, Angelo CORCIONE, Salvatore DI PALMA, Oriana D’Urso, Giuseppe FERRAIUOLO, Speciale FIORENTINA, Antonietta FIERRO, Giusy IODICE, Emilia LOMBARDI, Anna MATRONE, Celeste NAPOLITANO, Teresa NOTARO, Filomena PICCOLO, Laura POLISE, Ivana STORTO, Raffaele RANIERI, Luciano ROMUALDO, Vincenzo RUSSIELLO, Luigi SAVIANO, Giovanna SECONDULFO, Giuseppe SGUEGLIA , Nicola VILLANO, Pasquale ZACCARELLA. Tutti esporranno opere che rappresenteranno il drammatico tema del femminicidio. L’analisi sarà affidata allo storico Luigi Fusco, docente e critico d’arte. La mostra resterà aperta dal 25 novembre al 16 dicembre e sarà visitabile il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore 16.00 alle 19.30 presso il Castello d’ Alagno in via Circumvallazione. Un ringraziamento doveroso ha chi creduto fortemente in questa iniziativa: Confetti Maxtris, Istituto Maria Montessori, Energy Green, Teatro Summarte, Kremoso.