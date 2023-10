Somma Vesuviana, pulizia degli alvei, Biagio Esposito scrive al comando corpo Forestale

In una nota indirizzata al Gruppo Carabinieri Forestale sede di Ottaviano, al Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, al Corpo Speciale TERRA DEI FUOCHI – NAPOLI, al Presidente Regione Campania e al On. Le Tribunale di Nola (Na), Biagio Esposito del gruppo “Noi Liberi ha chiesto un sopralluogo e una verifica sulla corretta pulizia degli alvei

“Il sottoscritto Biagio Esposito del movimento NOILIBERI, avendo rilevato da giorni che sul territorio di Somma Vesuviana (Na) si stanno eseguendo pulizia degli Alvei con fondi della Regione Campania, CHIEDE e diffida ad eseguire sopralluoghi per verificare se il tutto viene eseguito come da capitolato d’appalto e se viene eseguito la selezione dei materiali inquinati ed inerti presenti nel letto dell’Alveo.

I lavori che la ditta sta eseguendo attualmente sul territorio di Somma Vesuviana (Na), – scrive Esposito- esegue lavori di pulizia solo con il movimento terra cioè non effettua alcuna selezione dei materiali inquinanti o facenti parti di materiali da selezionare e differenziare (plastica, gomme, guaina, ferro, gomme auto etc.). Negli alvei già puliti orami è stato tutto già sotterrato e non selezionato e tolto i materiali inquinanti sarebbe il caso di fare saggi di ispezione per verificare se i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e come da capitolato.

Faccio presente che stamattina alle ore 10,29 ho telefonato ai Carabinieri Forestali n per fare effettuare un sopralluogo sul posto e verificare se quanto da me asserito corrispondeva a verità.

Si chiede alle Autorità in indirizzo-conclude Esposito- ad eseguire un sopralluogo e fare una verifica di come sono stati eseguiti i lavori, e se essi non fatti conformi alle leggi vigenti e al capitolare bloccare i lavori. Non si possono sperperare soldi Pubblici e dopo un mese tutto ritorna come prima”.

Biagio Esposito