Somma Vesuviana piange la morte di Suor Gesualda della SS. Trinità

Lunedì 23 settembre è venuta a mancare a Somma Vesuviana Suor Gesualda dell’Ordine della Santissima Trinità. Mercoledì 25 settembre, alle ore 9:30, la Messa esequiale nella Cappella dell’Istituto Anna de Lieto.

Era nata a Lagopesole, in provincia di Potenza, il 27 marzo del 1947. Era a Somma da tre anni nell’Istituto trinitario Anna de Lieto. Era stato, però, solo un ritorno dopo circa 20 anni, trascorsi in altre strutture religiose sempre al servizio dei bambini della Scuola dell’Infanzia, per i quali ha sempre donato le sue energie e il suo entusiasmo giovanile. Molti in città ricordano ancora con nostalgia i momenti vissuti in sua compagnia, resi piacevoli per il suo carattere allegro e spontaneo. Suor Gesualda – così la ricordano sui social – sempre con uno sguardo sorridente, allegra, gioviale, non trasparivano mai sintomi di stanchezza e di delusione. Una simpaticona. Anni di servizio ai bambini in affido – rimembra Don Francesco Feola, parroco di S. Maria Costantinopoli – e per loro era una madre premurosa e attenta. Ricordava a memoria anche i panni dei bambini, all’epoca numerosi, che venivano sistemati attentamente nei loro cassetti. Una suora vivace e gioiosa, forte della fede nella Trinità Santissima. Amava scherzare e giocare ed ora riposa in pace, ricevendo quel premio che si è tanto meritato, amando teneramente quei bambini che spesso nessuno voleva. Un premio per quella fede semplice, ma forte e concreta. Possa godere la gioia eterna e per la testimonianza data a tutti noi.