Somma Vesuviana, Palestina: “La Città Cambia” e “Attivisti M5S” propongono una mozione per la Pace

Presentata una proposta per aderire alla campagna BDS, condannare le politiche del governo Netanyahu e gemellarsi con una municipalità palestinese.

Una mozione forte, chiara, dalla parte della giustizia e dei diritti umani. I gruppi consiliari “La Città Cambia” e “Attivisti M5S” hanno trasmesso al Comune di Somma Vesuviana una proposta di mozione per chiedere al Consiglio Comunale di prendere posizione sulla tragica situazione in Palestina, aderendo alla campagna internazionale BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni), condannando le politiche del governo Netanyahu e attivando un gemellaggio simbolico con una municipalità palestinese.

Un atto simbolico ma potente, che arriva dopo la manifestazione “Voci contro il silenzio” del 19 giugno scorso – che ha visto una grande partecipazione popolare e raccolto oltre 11.000 euro per Gaza – e dopo l’iniziativa delle campane suonate in contemporanea dalle chiese del territorio, il 27 luglio, in segno di solidarietà con il popolo palestinese.

«Non possiamo più tacere – dichiarano i promotori – di fronte a un’aggressione brutale e sistematica che ha già causato decine di migliaia di vittime civili, in gran parte donne e bambini. I Comuni possono e devono essere luoghi attivi di pace, giustizia e cooperazione tra i popoli. Con questa mozione chiediamo che anche Somma Vesuviana faccia la sua parte, in linea con i principi costituzionali e il diritto internazionale».

Oltre alla condanna dell’operazione militare in corso e alla richiesta di sospensione della cooperazione italiana con Israele, la mozione propone anche l’istituzione di una Giornata comunale per la Pace in Palestina e l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, raccolte fondi e attività culturali.

La mozione è ora aperta all’adesione dei consiglieri comunali, cui si chiede di sottoscriverla per portarla all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale. I promotori auspicano un’ampia convergenza trasversale, affinché Somma Vesuviana si unisca al coro di voci che, in tutto il mondo, chiedono pace, libertà e diritti per il popolo palestinese.

