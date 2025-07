Pitbull la assale in strada: azzannata al volto

Poteva finire peggio la brutta disavventura vissuta ieri da una donna, aggredita da un pitbull mentre passeggiava in via Consolare Campana a Villaricca. L’episodio si è verificato intorno alle 9 del mattino. La vittima, secondo il racconto della sorella, si sarebbe avvicinata in buona fede all’animale per accarezzarlo, ma il cane, improvvisamente, l’ha azzannata al volto.

Le ferite riportate hanno richiesto l’intervento urgente dei sanitari: la donna è stata portata all’ospedale di Pozzuoli dove i medici hanno applicato 12 punti di sutura. È fuori pericolo, ma profondamente scossa dall’accaduto.

Sull’episodio è intervenuta l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha sottolineato l’importanza di far rispettare le regole previste per le razze ritenute a rischio. “I pitbull – ricordano – devono essere condotti con guinzaglio e museruola in contesti pubblici. Non è accettabile che si continui a sottovalutare la normativa”.

L’associazione punta il dito contro l’incuria dei padroni: “La responsabilità è sempre dell’umano, mai dell’animale. Serve più controllo, più consapevolezza e sanzioni per chi viola le norme. È una questione di civiltà”.

L’incidente riapre il dibattito sulla convivenza tra cittadini e animali in ambito urbano. “Si parla tanto di diritti degli animali – conclude Nessuno Tocchi Ippocrate – ma troppo poco di ciò che devono fare i loro padroni. Serve equilibrio, e soprattutto rispetto delle regole”.