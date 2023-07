Somma Vesuviana, Onda Bianca: “No all’appello del sindaco: resteremo all’opposizione”

Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo Onda Bianca

Gli avvenimenti degli ultimi giorni, ad un anno esatto di distanza dalle elezioni che hanno visto stravincere l’attuale Sindaco con ben il 70% dei voti, hanno certificato il fallimento dell’amministrazione Di Sarno Bis.

Un fallimento evidenziato dall’immobilismo della macchina amministrativa e dalle tante criticità che sono sotto gli occhi dei cittadini: cantieri infiniti, tasse aumentate e richieste in anticipo, progetti che stentano a decollare e rischio di perdere i fondi del PNRR.

Nel 2022 abbiamo deciso convintamente (assieme ad altre forze politiche) di proporci come alternativa ad ana coalizione disomogenea, non credevamo in quel progetto e non ci crediamo a tutt’oggi.

Ed è per questo che non rispondiamo all’appello del Sindaco Di Sarno, non per mancanza di senso di responsabilità, tutt’altro, ma per un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, troppo elevato.

Siamo convinti del fatto che Somma è ormai malata ed ha bisogno di una terapia d’urto e non di un banale accanimento terapeutico.

Credevamo nel nostro progetto, a differenza di qualcun altro che ne faceva parte, che parlava di regole, ma che, alla prima occasione, ha abbracciato chi riteneva volgare, impreparato ed inadeguato.

Noi le regole (anche quelle politiche), invece, le conosciamo e le applichiamo, ed in politica la regola principe è una sola: il rispetto dell’elettorato.

Elettorato che ci ha voluto in opposizione.

Quindi resteremo in opposizione.

La nostra sarà un’opposizione dura su ciò che riterremo sbagliato, ma ci saremo quando si tratterà di fare gli interessi della Città.

“Non ho mai visto le onde arrendersi” (G. F.).