Marigliano, beccati dalle telecamere a sporcare la città

Ancora un intervento tempestivo della Polizia Locale di Marigliano contro il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Determinante, ancora una volta, il ruolo della videosorveglianza, che ha consentito di individuare in tempi rapidi il responsabile di uno sversamento segnalato da un cittadino.

I fatti risalgono alla giornata di ieri, quando una segnalazione ha portato all’attenzione del Comando un deposito irregolare di rifiuti in via Isonzo. L’intervento è stato immediato: l’operatore addetto al sistema di videosorveglianza ha avviato le verifiche, analizzando le immagini registrate nella zona interessata.

Nel giro di poco tempo è stato possibile risalire all’autore dello sversamento. Si tratta di un cittadino proveniente da un altro comune, che aveva abbandonato rifiuti lungo la strada, causando anche disagi al servizio di raccolta. La presenza dei materiali, infatti, aveva impedito alla ditta incaricata di svolgere regolarmente le operazioni di ritiro.

Un’azione rapida e mirata che conferma l’efficacia del sistema di controllo attivo sul territorio. “Sono interventi importanti – ha dichiarato il Comandante Nacar – perché il sistema di videosorveglianza è ormai presidiato in maniera costante e consente di reprimere quasi subito le condotte vietate”.

Il contrasto agli illeciti ambientali rappresenta una priorità per l’amministrazione, che punta sempre più su strumenti tecnologici per prevenire e sanzionare comportamenti scorretti.

Proprio in questa direzione si inserisce il recente potenziamento della rete di controllo: nei giorni scorsi è stato installato un nuovo impianto di videosorveglianza in via Rapillo, che entrerà in funzione già dalla prossima settimana.

Un ulteriore passo avanti nella tutela del territorio e nel contrasto agli incivili, con l’obiettivo di garantire maggiore decoro urbano e rispetto delle regole.