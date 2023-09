Somma Vesuviana, medaglia d’oro per Sveva Romano nella Hero Battle Cup ad Osimo

Somma Vesuviana. Ancora un oro per Sveva Romano, l’atleta di pattinaggio della Somma Skating School. Dopo il doppio podio europeo conquistato poche settimane fa in Spagna, la giovane campionessa sommese ha conquistato il primo posto nella Hero Battle Cup ad Osimo e si prepara a gareggiare ai prossimi Campionati del Mondo di Shanghai che si terranno dal 9 al 12 Novembre.

Sveva Romano trionfa alla Hero Battle Cup, tappa italiana della Coppa del mondo di Pattinaggio Freestyle di Osimo (An). Si tratta dell’ultima gara internazionale del circuito World Skate che si sta svolgendo ad Osimo, nelle Marche e di vere e proprie prove generali per i Campionati Mondiali di Pattinaggio Freestyle 2023 che si svolgeranno a Shanghai il prossimo novembre.

Sveva Romano, atleta della Somma Skating School, ha da poco vinto due medaglie ai Campionati Europei all’inizio del mese di settembre in Spagna e si è aggiudicata il gradino più alto del podio nella specialità dello Speed Slalom Senior Women migliorando anche i suoi tempi di qualifica e dei Ko. Dunque, Sveva continua a mietere successi in questo sport, migliorando le sue prestazioni di gara in gara e portando in alto il nome della città di Somma Vesuviana nel mondo del pattinaggio.