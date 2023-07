Somma Vesuviana, l’attacco di Onda Bianca

Riceviamo e pubblichiamo

E-STATE A PERDERE ALTRO TEMPO….

A due consiglieri comunali della nuova maggioranza del Di Sarno Bis, assistiamo al solito spettacolo di accuse reciproche, amori scoppiati arsi dalla passione del senso di responsabilità, scenate di gelosia degne delle migliori amanti tradite ed abboccamenti vari.

Al di là dei soliti teatrini, dove non si capisce ancora bene chi sta in maggioranza e chi in opposizione, ci pare di apprendere che tutti sono concordi sul fatto che un anno è andato sprecato, che il bilancio previsionale è vuoto, e che, fino ad oggi l’amministrazione è stata un fallimento totale.

Come unica forza certa di opposizione in Consiglio Comunale, ci piacerebbe però parlare di temi concreti, non pretendiamo certo glie eventi e gli spettacoli dei Paesi limitrofi, ma vista l’estate torrida, chiediamo al Sindaco di dare risposte ai cittadini su tre temi concreti:

Quando partirà finalmente la già tre volte annunciata ztl al Casamale?

Quando sarà completata l’area giochi in Piazza Vittorio Emanuele III?

Perché’ visto il caldo record non tenere aperta anche di sera Piazza Europa?

Attendiamo risposte (prima che viene Natale).