Donato di “Con Mollica o senza” fa doppietta e annuncia l’apertura di un nuovo store

Napoli. “Con Mollica o senza” apre una nuova sede dopo quella della Pignasecca. L’annuncio con video social fa impazzire i fan.

Donato Di Caprio, il salumiere napoletano più amato di TikTok, aprirà un nuovo punto vendita a Napoli. Il titolare di “Con Mollica o senza” lo ha comunicato con immensa gioia ieri attraverso un video sui social insieme all’inseparabile socio Steven Basalari. I due imprenditori hanno raggiunto così un altro grande traguardo dopo appena sei mesi dall’inaugurazione del primo negozio situato nel quartiere della Pignasecca a Napoli.

Il successo attraverso TikTok

Il video ha raggiunto subito un numero altissimo di commenti, likes e visualizzazioni. Per “festeggiare” l’evento i due hanno deciso anche di tatuarsi insieme il logo della loro attività. La nuova apertura di “Con Mollica o senza” testimonia il successo del lavoro dei due imprenditori. Il negozio e il progetto imprenditoriale prendono il nome dal tormentone che ha reso famoso Donato di Caprio. Dopo essere diventato una vera star grazie ad alcuni video TikTok, Donato ha aperto la sua prima salumeria in società con l’imprenditore Steven Basalari. E la sua frase è diventata un vero e proprio brand capace di cambiargli la vita: da salumiere, Donato De Caprio è diventato anche imprenditore nel settore dello street food.

La curiosità dei fan

Fin da subito l’accoglienza verso “Con Mollica o senza” è stata molto positiva e l’attività di Donato ha riscosso molto successo: lo testimoniano sicuramente le lunghe file di persone che ogni giorno attendono di poter gustare le prelibatezze che offre il suo negozio. La salumeria è specializzata in “marenne”, i panini (meglio se sfilatini) dell’ora di pranzo. Il salumiere napoletano ha da poco firmato anche una partnership in esclusiva con Deliveroo, la piattaforma dell’online food delivery. Ora è arrivato l’annuncio della prossima apertura di un nuovo store. I due imprenditori non hanno voluto anticipare nulla a proposito del luogo in cui aprirà il secondo punto vendita, aumentando esponenzialmente l’hype e la curiosità dei fan che non vedono l’ora di scoprire dove si troverà il negozio.

