Somma Vesuviana, il dolore per la morte di Antonio Cerrato della cartolibreria “Cab Ufficio”

Somma Vesuviana. Addio ad Antonio Cerrato, titolare della nota Cartoleria “Cab Ufficio” di Via Roma. La notizia ha sconvolto l’intera comunità cittadina.

Grande dolore nella città di Somma Vesuviana. È di poco fa la notizia della morte di Antonio Cerrato, noto esercente sommese, il quale gestiva insieme alla moglie la Cartoleria “Cab Ufficio” a Via Roma. La vita di Antonio si è spenta improvvisamente all’età di soli cinquant’anni. In mattinata l’uomo avrebbe accusato un malore, poi la corsa in ospedale. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie Giusy e due figli piccoli.

La scomparsa di Antonio Cerrato lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutta la comunità cittadina. Antonio era conosciuto da tutti, il suo negozio di articoli per la scuola era molto frequentato. Insieme a sua moglie Giusy, Antonio aveva aperto da anni il suo punto vendita prima a Via Casaraia. Grazie al suo lavoro portato avanti con dedizione e sacrificio, da alcuni anni era riuscito ad ingrandire la sua attività, trasferendola in un negozio più grande nel centro della città e apportando continue novità rispetto ai servizi offerti alla clientela. Tanti i ragazzi che hanno deciso di affidare a lui la rilegatura della propria tesi di laurea, proprio per la serietà e la passione che Antonio aveva nel suo lavoro.

Molti anche i post attraverso i social di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Cerrato da parte dei cittadini sommesi. Tutti ricordano Antonio come un gran lavoratore, sempre educato, gentile, disponibile ed estremamente professionale. Al di fuori del lavoro Antonio era un grande sportivo e soprattutto un dolcissimo papà, sempre presente per i suoi due figli e per la moglie.