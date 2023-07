Parolisi. Niente permessi premio dopo le dichiarazioni a “Chi l’ha visto”.

Omicidio Melania Rea. Stop ai permessi premio per Salvatore Parolisi dopo le dichiarazioni fatte durante l’intervista rilasciata a “Chi l’ha visto”.

Sono stati revocati tutti i permessi premio a Salvatore Parolisi, l’ex caporalmaggiore in servizio ad Ascoli Piceno, condannato a vent’anni di reclusione per l’omicidio della moglie, Melania Rea. La decisione è arrivata dopo le dichiarazioni fatte da Parolisi in un’intervista concessa ad un’inviata del noto programma televisivo “Chi l’ha visto”. Parole sconcertanti quelle dell’ex militare, che hanno fatto indignare la famiglia Rea e hanno generato un’ondata di polemiche e da parte dell’ intera opinione pubblica.

Le dichiarazioni incriminate, in particolare, sarebbero quelle in cui Parolisi affermava: “Da uomo, da militare, da padre soprattutto, tu mi devi dare l’ergastolo, mi butti la chiave e non mi fai uscire più, se dici che io ho fatto una cosa del genere, e me lo provi, però. Perché non me lo hanno mai provato”. Parole con cui, secondo i magistrati, l’uomo ha dimostrato di “non aver compreso il significato della condanna” svalutando il processo, il percorso di reinserimento e la figura della donna. per i permessi e la libertà concessa all’uomo. Dunque, dopo il primo giorno di uscita per permesso premio dal carcere di Bollate, nel Milanese, il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato tutti i 15 permessi già concessi a Parolisi fino ad ottobre.

Come riportato dall’ANSA, secondo il magistrato di Sorveglianza di Milano Rosanna Calzolari, dicendo di essere stato condannato a vent’anni perché non c’erano prove, criticando la sentenza, parlando di moglie e amante e facendo una serie di osservazioni, ha dimostrato di non aver “compreso il significato e la valenza” dei permessi premio che sono parte di “un percorso di reinserimento e riabilitazione sociale graduale e concreto”. Lo scorso 12 aprile, dopo 12 anni di carcere, il tribunale di sorveglianza aveva concesso all’ex militare la possibilità di uscire dal carcere una volta a settimana fino a ottobre. Ma “la gravità delle esternazioni e l’assenza di consapevolezza” ha fatto revocare i permessi per “stimolare una approfondita riflessione”.

