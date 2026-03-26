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Somma Vesuviana, il Vescovo di Nola ha conferito l’ordinazione diaconale a Carmine Esposito

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it

Il 25 marzo 2026, Solennità dell’Annunciazione del Signore, il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino,  ha conferito l’ordinazione diaconale agli accoliti Carmine Esposito, Francesco Pacia e Italo Prisco. La Celebrazione eucaristica si  è svolta  presso la Cattedrale di Nola.

Trentuno anni, Carmine Esposito è originario di Somma Vesuviana (Na). Oltre al Baccalaureato in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, ha conseguito la Laurea triennale in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Salerno. Attualmente sta frequentando il sesto anno presso il Pontificio Seminario Campano Interregionale a Napoli. Dopo aver svolto servizio pastorale presso la parrocchia di origine, Santa Maria di Costantinopoli in Rione Trieste, la parrocchia SS. Margherita e Potito in Lauro, la parrocchia Sacro Cuore in Pontecitra di Marigliano, è stato accolto dalla parrocchia Maria SS. della Stella in Nola. È anche insegnante di Religione cattolica all’Istituto scolastico paritario “Santa Chiara”, sempre a Nola.

A Don Carmine, giungono gli auri della comunità della parrocchia di S.M. di Costantinopoli e del parroco Don Francesco Feola, che scrive: “A don Carmine, figlio di questa nostra parrocchia, che oggi sarà ordinato diacono, con gioia auguriamo che il servizio diaconale sia lo stile del suo sacerdozio a imitazione di Cristo e per il bene della Chiesa. Auguri fratello caro, la Madonna ti custodisca. Fatti santo!”

Oltre a Carmine, hanno ricevuto l’ordinazione diaconale Francesco Pacia ( Avellino) e Italo Prisco di Tufino,

 

 

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