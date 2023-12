Somma Vesuviana ha tre cittadini onorari

Con una cerimonia partecipata e calorosa l’Amministrazione comunale di Somma Vesuviana (Na) ha conferito la cittadinanza onoraria a tre personalità delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo.

I riconoscimenti sono stati assegnati allo scrittore Aldo Vella, alla dirigente scolastica Rosaria Cetro, al manager Mimmo D’Alessandro.

Il Sindaco Salvatore Di Sarno ha ringraziato i tre premiati per aver mantenuto con la comunità di Somma Vesuviana un legame forte e proficuo. L’architetto Aldo Vella da anni è impegnato nella valorizzazione dell’area vesuviana con studi e ricerche. Rosaria Cetro, accolta da una folta rappresentanza di docenti del 2^ Circolo Didattico, ha diretto per 25 anni la scuola primaria e dell’infanzia. Il suo contributo all’educazione ed allo sviluppo culturale di intere generazioni è stato riconosciuto dall’amministrazione comunale come valore permanente della comunità vesuviana. “Il riconoscimento oltre che a me va alla scuola, l’aver pensato a una persona di scuola mostra la vostra attenzione verso i giovani” ha detto Rosaria Cetro.

Il manager D’Alessandro ha ricordato che nelle sue attività di organizzatore di eventi musicali Somma Vesuviana gli è rimasta nel cuore.

Era previsto il riconoscimento anche per il questore di Firenze Maurizio Auriemma che lo ritirerà nella prossima seduta.

(Fonte foto: Alessandro Pone)