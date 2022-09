Somma Vesuviana, con Alessandro Imperatrice il nuovo corso del II Circolo “Don Minzoni”

Nuovo corso al Circolo Didattico “Don Minzoni” dove ha assunto l’incarico come Dirigente Scolastico Alessandro Imperatrice. Il nuovo preside, dopo tre anni presso l’Istituto comprensivo Banti di Santa Croce sull’Arno (Pisa), ha ottenuto il trasferimento in Campania, tornando così nella propria terra.

Il Preside Imperatrice ha voluto dare il proprio personale augurio di un buon anno a tutta la comunità scolastica del II Circolo, rivolgendosi ad alunni, docenti, genitori e personale ATA: “Mi accingo a svolgere il mio nuovo ruolo con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pronto a cogliere una sfida avvincente, insieme a tutti voi”. Queste le prime dichiarazioni di Imperatrice, che esprime tutta la sua volontà di agire in collaborazione con i docenti, con impegno, professionalità e dedizione. Soprattutto in un momento in cui la scuola ricopre un ruolo sempre più importante e per la vita di bambini e ragazzi:

“La scuola non è solo il luogo deputato all’apprendimento ed all’educazione, ma è luogo simbolo di relazione con gli altri, palestra di vita in cui ciascuno di noi può crescere, socializzare, mettersi in rapporto ed in ascolto degli altri, un luogo di valori e di apertura al mondo. La scuola non è solo un erogatore di nozioni e conoscenza, al contrario ha un ruolo attivo nella vostra formazione, in collaborazione con gli enti che operano sul territorio”.

Alessandro Imperatrice subentra alla precedente Dirigente Scolastica, Antonella Luisa La Pietra, la quale ha voluto salutare il II Circolo con una lettera di commiato. La preside ha sottolineato come, nei quattro anni del suo lavoro, la scuola abbia raggiunto traguardi importanti, ricordando le sfide difficili affrontate lungo il percorso del suo incarico, in particolar modo a causa della pandemia, ma anche la grande solidarietà che la scuola ha sperimentato con l’accoglienza e l’integrazione di bambini in fuga dalla guerra in Ucraina.

Anche il sindaco, Salvatore Di Sarno, ha voluto porgere i propri auguri al nuovo Dirigente per questo nuovo incarico: “Il compito di educare è sempre più difficile soprattutto in un’epoca di cambiamenti ed evoluzioni. Porgo il mio augurio al nuovo dirigente Alessandro Imperatrice di una lunga e proficua permanenza, sono certo saprà assolvere in maniera proficua al suo nuovo incarico. Ringrazio anche la Dirigente La Pietra per l’impegno e la dedizione profuse in questi anni che è stata alla guida del II Circolo.”