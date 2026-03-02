Somma Vesuviana, al via il seminario dedicato alla festa della Montagna e alla devozione per Mamma Schiavona

Riceviamo e pubblichiamo
Dopo l’emozionante apertura di questa sera con le note di Vincenzo Costanzo al Summarte, il viaggio alla scoperta delle nostre radici continua.
Secondo appuntamento seminariale del ciclo dedicato alla Festa della Montagna e alla profonda devozione per Mamma Schiavona.
Un percorso che portiamo avanti con passione insieme all’associazione Tutela dei Riti del Monte Somma per valorizzare l’identità e la storia del nostro territorio.
l’appuntamento è per Sabato 7 Marzo alle ore ORE: 18:00 al PLUMA – via Santa Maria a Castello, Somma Vesuviana.
Sarà un momento di confronto unico con ospiti d’eccezione, concluso dall’intervento del Prof. Paolo Apolito, uno dei massimi esperti di antropologia culturale. Interverranno:
Il Commissario Prefettizio (Saluti)
Gerardo Iovino (Presiede – Ass. Tutela dei Riti del Monte Somma)
Luigi Iovino (Conduce – Giornalista e Scrittore)
Don Francesco Feola (Rettore Santuario Castello)
Giuseppe Capasso (Ass. Tutela dei Riti del Monte Somma – Paranza della Traversa)