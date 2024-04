Somma Vesuviana, l’edizione 2024 della Vesuvio Cocktail Competition

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La Vesuvio Cocktail Competition: Celebra l’Arte della Mixology nel Cuore del Vesuviano Il panorama della mixology nel Vesuviano si prepara a un’esplosione di creatività e tradizione con l’avvicinarsi della Vesuvio Cocktail Competition 2024.

Fondata da Denny Esposito e Antonio Vernillo, questa competizione pionieristica mira a diventare un faro per gli amanti dei cocktail, celebrando l’arte, la cultura e le materie prime locali attraverso la genialità dei bartender.

In collaborazione con aziende locali e con il sostegno dell’associazione Amici del Casamale e dell’associazione Tramandars, l’edizione 2024 della Vesuvio Cocktail Competition promette di trasportare i partecipanti e gli spettatori in un viaggio sensoriale senza precedenti. La location scelta, l’hub – side spazio libero nel cuore del borgo storico Casamale, sito in via Campane a Somma Vesuviana, aggiunge un tocco di magia all’evento, immergendo i presenti nell’atmosfera unica di questa località intrisa di storia e cultura.

L’opera immersiva “Mater-la” di Vittorio Valiante, sarà il fulcro dell’evento, aggiungendo un elemento artistico e culturale che si fonde armoniosamente con la passione per i cocktail e la mixology. Questo connubio tra arte visiva e gusto promette di offrire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti e gli ospiti.

Le menti creative dei bartender partecipanti sono già all’opera, mescolando ingredienti locali e innovazione per creare cocktail che raccontano storie uniche del territorio. La competizione non è solo un’occasione per mettere alla prova le abilità dei professionisti della mixology, ma anche un modo per celebrare le radici e le tradizioni locali attraverso il linguaggio universale dei cocktail.

Gli organizzatori della Vesuvio Cocktail Competition 2024 invitano gli amanti dei cocktail, i curiosi, i professionisti del settore e gli appassionati di cultura a partecipare a questo straordinario evento. L’evento si terrà Martedì 23 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 17.00. I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto in questa celebrazione unica nel suo genere. La Vesuvio Cocktail Competition 2024 promette di essere un evento indimenticabile che unisce l’arte della mixology con la ricchezza culturale del Vesuvio.

Per ulteriori informazioni sulla competizione e sulle modalità di partecipazione si prega di

contattare l’organizzazione attraverso la pagina ufficiale della Vesuvio Cocktail Competition.

Info : vesuviococktailcompetition@gmail.com o Denny Esposito : +39 338 596 7225