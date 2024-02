Somma Vesuviana, via libera ai lavori di messa in sicurezza dell’ITIS “E. Majorana”

Somma Vesuviana. E’ di qualche giorno fa la notizia dell’approvazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio che ospita l’ ITIS “E. Majorana”. Lo ha confermato anche il Consigliere comunale e metropolitano Giuseppe Sommese, il quale in un post sul suo profilo Facebook scrive:

“Una buona notizia per la nostra comunità arriva da Città metropolitana. Abbiamo approvato il progetto definitivo che riguarda l’ ITIS “E. Majorana” di Somma Vesuviana: 3milioni e 170mila euro di fondi Pnrr impegnati per il restauro e per la messa in sicurezza dell’istituto attraverso il consolidamento dei solai, la sostituzione degli infissi interni ed esterni, interventi sulla copertura e la riconversione degli spazi esterni, fino all’adeguamento di tutta l’impiantistica. Un passo avanti importante per un altro investimento di Città metropolitana che, questa volta, riguarda la scuola sul nostro territorio. Il nostro impegno per una città migliore continua a produrre risultati concreti”.