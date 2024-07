Somma Vesuviana, inaugurazione al Borgo Casamale del progetto site specific di Lucas Memmola

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

21 luglio 2024

Installazione site-specific

cortile ex Palazzo Cutolo

via Collegiata, Borgo Casamale

Somma Vesuviana (NA)

“È probabile che non tutto quello che abbiamo registrato e conosciuto possiamo riferire. Molti misteri ci hanno negato i loro perché e le ombre ancora ci inseguono a mezzanotte per riprendersi i segreti di una vecchietta, che si è rifiutata di affidare il proprio silenzio alla tomba. Molte paure hanno tuonato in noi ai racconti dell’infanzia, che abbiamo ritrovati carichi di ansie e di lune improvvise. Le notti non le abbiamo dormite tutte. Anzi alcune ci sono state infedeli compagne, quando streghe ed incantesimi ci impedivano di scrivere o di capire, e confondevano gli appunti come foglie di sibille impazzite. Alla fine non abbiamo trovato limoni pieni di spilli o statuine di cera trapunta, né suoni di catene che hanno esasperato la solitudine di un libro spento, finito. Solo un lungo filare di “corone”, un rosario accorato di gente, che vive e che muore impastata di terra. Al buio queste pagine, aperte verso la mezzanotte, verso il cosmo, si animeranno di un vento… un vento che viene da dentro.” (1)

Tramandars presenta Un vento che viene da dentro: l’installazione site-specific di Lucas Memmola, ideata per il pozzo del cortile dell’ex Palazzo Cutolo – in via Collegiata del Borgo Casamale, Somma Vesuviana.

L’opera è stata realizzata in conclusione del periodo di residenza dell’artista sul territorio, nell’ambito dell’edizione I (2023-24) del progetto Art Summit – Vesuvio Contemporary Experience and Residency, in collaborazione con Ansaldo Trasporti e con il supporto di Amici del Casamale APS.

In linea con la mission di Tramandars di arricchire e valorizzare la storia e la cultura del Borgo Casamale, l’opera sarà donata alla comunità e installata permanentemente nel cortile dell’ex Palazzo Cutolo.

È a Somma Vesuviana, precisamente nel Borgo Piccioli, che sotto il periodo di dominazione Angioina sorgevano le case palaziate, costruzioni tardo medievali di fusione della casa-torre di difesa e delle attività commerciali dei porticati. La casa palaziata si differenzia dalla semplice casa per la ricerca dell’isolamento e per l’adozione di elementi architettonici come il portale d’ingresso sulla pubblica via, o come il cortile, quale forma di aggregazione per la comunità.

Lucas Memmola nella sua costante pratica di ricerca si concentra sulla incomunicabilità del reale e sulla dimensione magica delle esperienze.

L’artista nel corso del suo periodo di esplorazione del territorio e di incontro con la comunità, ha sviluppato interesse verso i pozzi del borgo medievale: strutture architettoniche superficiali di accesso a spazi del sottosuolo, grotte in penombra che nel passato, immersi in una realtà contadina – che non è arida, ma florida – conservavano acqua da attingere, vita. Luoghi nel presente perlopiù chiusi e abbandonati.

In occasione della presentazione dell’opera al pubblico, l’artista ha ideato una performance con la partecipazione della cantante Chiara Di Girolamo.

Biografia dell’artista

Lucas Memmola nasce a Bari nel 1994, attualmente vive e lavora a Napoli. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano.

Artista particolarmente interessato ai processi biologici e organici, fa proprio un approccio all’arte simile a quello di un alchimista, indagando come gli elementi della natura possano dialogare tra loro, generando metafore visive che sono specchio di circoscritte condizioni e sentimenti dell’animo umano.

Come la scienza utilizza strumenti di indagine per descrivere e rilevare fenomeni, così l’arte utilizza strumenti poetici per descrivere processi interni all’uomo e alla realtà che lo circonda e Memmola, attingendo da questo bagaglio, opera nel solco di questa indagine poetica utilizzando spesso tematiche religiose o che appartengono alla dimensione del sacro.

Art Summit | Vesuvio Contemporary Experience and Residency

Un innovativo progetto di residenze per artisti emergenti al Borgo Casamale di Somma Vesuviana, che li invita ad esplorare le specificità del territorio e ad interagire con la comunità locale, per realizzare progetti site-specific.

Interrogandosi su una possibile valenza contemporanea della dimensione magico-rituale che risuona ancora oggi presente nel territorio, il progetto invita un gruppo di artisti emergenti nazionali e internazionali ad esplorare questo interrogativo attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea.