Somma, torna lo stemma Aragonese sul Palazzo della Starza Regina dopo 30 anni

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Dopo 30 anni ritorna lo stemma Aragonese sul Palazzo della Starza Regina di Somma Vesuviana.

La cerimonia si è svolta ieri sera durante la seconda giornata di eventi legati al Palio 2025!

In serata l’uscita del Corteo Storico e l’apertura dei giochi!

Alessandro Masulli – Direttore dell’Archivio Storico del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “E’ il recupero della nostra storia. L’Archivio Storico ha creduto molto in questo progetto perchè mette insieme tecnologia e tutela del patrimonio storico. Siamo riusciti a riprodurre lo stemma su basi storiche, attraverso foto e realizzazione con stampante in 3D. Lo stemma scomparve 30 anni fa! “.

Giuseppe Auriemma – Presidente Palio, Referente Centro Vita e cofondatore del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich a Somma Vesuviana: “Il Palio è nelle attività di laboratorio alle quali stanno partecipando tanti giovani impegnati nella comunicazione, nella scenografia, nella preparazione dei testi, nella cronologia dei giochi.!”.

Salvatore Di Sarno – Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: ” Il Palio è tanti eventi nell’evento. Somma Vesuviana è pronta! Il 12 Settembre avremo, dalle ore 18 la Piazza dei Ludi con giochi di strada, animazione, concerti. Alle ore 21 e 30 avremo Gigi Soriani. Il 13 Settembre, ore 18 e 30, in Piazza Vittorio Emanuele III, l’uscita del Corteo Storico con costumi antichi. Domenica 14 Settembre dal pomeriggio e fino a notte lo svolgimento delle gare che saranno solo con giochi antichi”.

Un viaggio nella storia tra ‘500 e ‘600! Ritorna lo stemma Aragonese sul Palazzo della Starza Regina. E’ stato possibile grazie all’uso della tecnologia di stampante in 3D!