Suona la campanella, sindaco e assessore in visita nelle scuole di Acerra

ACERRA – “Dedizione e passione, buona scuola a tutti”. E’ quanto hanno sottolineato il sindaco Tito d’Errico e l’assessore all’Istruzione Milena Petrella nel primo giorno ufficiale dell’anno scolastico 2025-2026. L’amministrazione, infatti, questa mattina ha salutato bambini, alunni, dirigenti scolastici, docenti e personale della Ferrajolo-Siani, Don Milani-Capasso, Primo Circolo Don Riboldi, Secondo Circolo Don Peppe Diana, Quarto Circolo Verolino-Verone e Caporale. Domani, invece, sarà la volta delle due scuole superiori.

“Un augurio speciale va ai più piccoli – spiegano sindaco e assessore – che per la prima volta sono entrati alla materna e alle elementari. A tutti coloro che operano nella scuola chiedo di affrontare questo difficile compito accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita che possa renderli cittadini esemplari del domani, con una collaborazione sociale ad ogni livello, dove naturalmente riveste un ruolo indispensabile la famiglia. Lavoriamo tutti in maniera profonda per elevare la qualità educativa, a partire da decoro, educazione e rispetto: noi, come sempre faremo la nostra parte per assicurare i servizi di competenza dell’ente. E lo faremo con la responsabilità che ci contraddistingue. Buona scuola a tutti”.