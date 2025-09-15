“Mariglianella Cresce” chiude in festa con Arteteca e Gianni Fiorellino per il Patrono

Mariglianella.
Mariglianella Cresce”: si conclude con un doppio appuntamento la rassegna voluta dall’Amministrazione

In occasione dei festeggiamenti per il Patrono San Giovanni Evangelista si esibiranno gli Arteteca e Gianni Fiorellino.

Dopo gli eventi di giugno organizzati in occasione della Festa di Maria SS. Della Sanità, il progetto “Mariglianella Cresce”, voluto dall’Amministrazione Comunale e inserito nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025 promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, celebra un altro momento particolarmente sentito dalla comunità locale: la Festa in onore di San Giovanni Evangelista, patrono della cittadina. In occasione dei festeggiamenti saranno organizzati due appuntamenti all’insegna dello spettacolo e del divertimento: sabato 20 settembre sul palco allestito in Via Napoli si esibirà il noto duo comico “Arteteca”, con il loro live “Senza Filtri”. A precederli la tradizione musicale del gruppo “Sfessania, compagnia di musica popolare con la partecipazione di Emidio Ausiello”. Domenica 21 settembre a salire sul palco sarà, invece, Gianni Fiorellino, con il suo “Vai Tour”. Entrambi gli eventi inizieranno alle 21.00 e la partecipazione è gratuita. L’Amministrazione Comunale di Mariglianella, con il Sindaco Arcangelo Russo e l’Assessore allo Sport e Spettacolo Felice Porcaro, vuole così non solo onorare il Santo Patrono, ma anche offrire l’opportunità di rivitalizzare gli spazi urbani cittadini con momenti di animazione aperti alla partecipazione di tutti.

